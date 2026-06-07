Israël frappe la banlieue sud de Beyrouth après des tirs attribués au Hezbollah

Israël a mené dimanche une frappe contre des infrastructures présentées comme appartenant au Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, après des tirs de projectiles en direction du nord d’Israël. Cette attaque ravive les inquiétudes d’une nouvelle escalade dans un conflit qui dure désormais depuis plusieurs mois entre l’État hébreu et le mouvement chiite libanais.

Selon les autorités israéliennes, deux projectiles ont été tirés depuis le Liban vers le territoire israélien. L’armée affirme les avoir interceptés après le déclenchement de sirènes d’alerte dans plusieurs localités du nord du pays, notamment à Yiftah et Ramot Naftali.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense ont indiqué dans un communiqué commun avoir ordonné la frappe en réponse à ces tirs. Israël affirme avoir visé des infrastructures liées au Hezbollah dans le secteur de Dahiyeh, bastion traditionnel du mouvement dans la capitale libanaise.

Les médias officiels libanais ont fait état d’au moins deux morts et onze blessés. Les autorités locales n’ont pas précisé l’identité des victimes, tandis qu’aucune confirmation indépendante n’a pu établir si les personnes touchées étaient affiliées au Hezbollah.

Cette frappe intervient alors qu’un cessez-le-feu annoncé sous médiation américaine le 16 avril avait permis une réduction des bombardements israéliens sur la banlieue sud de Beyrouth. Malgré cette trêve, les affrontements se sont poursuivis dans le sud du Liban, où les échanges de tirs entre les forces israéliennes et le Hezbollah restent fréquents.

Des sources sécuritaires libanaises ont indiqué que de nombreux habitants revenus récemment dans le quartier de Dahiyeh ont de nouveau quitté la zone par crainte d’une reprise des bombardements intensifs.

De son côté, le Hezbollah a revendiqué plusieurs opérations contre les forces israéliennes présentes au Liban ces derniers jours, mais n’a pas revendiqué les tirs de projectiles qui ont précédé la frappe sur Beyrouth.

Cette nouvelle confrontation fait craindre un élargissement du conflit à un moment où les tensions demeurent élevées dans l’ensemble de la région. Les efforts diplomatiques engagés ces dernières semaines n’ont jusqu’à présent pas permis d’obtenir une cessation durable des hostilités entre les deux parties.