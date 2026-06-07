Dominique de Villepin propose la création d’un parquet spécialisé pour les violences faites aux femmes et aux enfants

Invité de l’émission BFMTV/La Tribune Dimanche, Dominique de Villepin a plaidé pour la création d’un parquet national spécialisé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. L’ancien Premier ministre estime que la justice doit se doter d’outils comparables à ceux mis en place pour combattre le terrorisme ou le crime organisé afin de mieux traiter ces affaires souvent complexes et répétitives.

Selon lui, la mise en place d’une structure dédiée permettrait d’affirmer clairement le caractère prioritaire de ces violences dans l’action judiciaire. « Il faut établir clairement une priorité », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d’une réponse plus cohérente et plus efficace face à des phénomènes qui continuent de toucher des milliers de victimes chaque année en France.

Une justice plus coordonnée

Dominique de Villepin estime qu’un parquet spécialisé offrirait une meilleure centralisation des dossiers les plus sensibles. À l’image du Parquet national antiterroriste ou du Parquet national de lutte contre la criminalité organisée, cette nouvelle institution pourrait coordonner les enquêtes, harmoniser les pratiques judiciaires et renforcer le suivi des affaires sur l’ensemble du territoire.

L’ancien chef du gouvernement considère que cette organisation permettrait également de développer une expertise spécifique chez les magistrats et les enquêteurs, tout en améliorant l’accompagnement des victimes, souvent confrontées à des procédures longues et difficiles.

Un débat relancé sur la réponse judiciaire

Cette proposition intervient alors que la question des violences intrafamiliales et des violences sexuelles demeure au cœur du débat public. Plusieurs associations réclament depuis des années un renforcement des moyens de la justice et une meilleure prise en charge des victimes, notamment en matière de protection, d’écoute et de prévention de la récidive.

Si la création d’un parquet spécialisé nécessiterait une réforme législative et des moyens humains supplémentaires, l’idée pourrait alimenter les discussions sur l’évolution de la politique pénale française à l’approche des prochaines échéances électorales. Pour Dominique de Villepin, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants doit désormais être considérée comme une priorité nationale comparable à celle accordée à la lutte contre le terrorisme.