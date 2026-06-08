La Cour suprême américaine s’apprête à rendre plusieurs décisions majeures sur les armes à feu et les droits des personnes transgenres

La Cour suprême des États-Unis devrait rendre d’ici la fin juin plusieurs décisions très attendues sur des sujets au cœur des débats politiques et sociétaux américains. Dominée par une majorité conservatrice de six juges contre trois, la plus haute juridiction du pays doit notamment se prononcer sur des affaires liées au port d’armes et à la participation des athlètes transgenres aux compétitions féminines.

Parmi les dossiers les plus importants figure un recours contre une loi fédérale interdisant aux consommateurs de drogues illégales de posséder une arme à feu. Les juges doivent également examiner une loi de l’État d’Hawaï qui limite le port d’armes de poing sur les propriétés privées ouvertes au public, comme les commerces, sans l’autorisation explicite du propriétaire.

Lors des audiences de janvier, plusieurs magistrats conservateurs ont exprimé des réserves sur cette législation hawaïenne, laissant entrevoir la possibilité d’un nouvel élargissement de l’interprétation du Deuxième Amendement de la Constitution américaine, qui protège le droit de posséder et de porter des armes.

La Cour doit également trancher deux affaires concernant les lois de l’Idaho et de la Virginie-Occidentale interdisant aux athlètes transgenres de participer aux équipes sportives féminines. Ces décisions pourraient avoir des conséquences importantes à l’échelle nationale alors que plusieurs États ont adopté des mesures similaires ces dernières années.

Ces dossiers interviennent dans un contexte où le président Donald Trump et plusieurs gouverneurs républicains soutiennent des politiques plus restrictives concernant les droits des personnes transgenres.

Par ailleurs, la Cour a récemment refusé d’examiner un recours contestant l’interdiction des thérapies dites de « conversion » visant les personnes LGBT dans l’État du Colorado, laissant ainsi cette interdiction en vigueur.

Les décisions attendues dans les prochaines semaines pourraient influencer durablement la jurisprudence américaine sur les libertés individuelles, les droits civiques et la réglementation des armes à feu, des sujets qui demeurent parmi les plus clivants de la vie politique américaine.