Les prix du pétrole bondissent après les frappes israéliennes au Liban

Les prix du pétrole ont enregistré une forte hausse lundi, portés par la montée des tensions au Moyen-Orient après de nouvelles frappes israéliennes dans la région de Beyrouth.

Selon les données du marché, le brut américain a progressé de 2,57 dollars pour atteindre 93,11 dollars le baril, tandis que le Brent a gagné 2,67 dollars pour s’établir à 95,76 dollars.

Cette hausse intervient après des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, une zone régulièrement ciblée dans le cadre des tensions entre Israël et le Hezbollah. L’opération marque une nouvelle rupture après l’annonce récente d’un plan de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis, qui visait à réduire les hostilités dans la région.

Les investisseurs ont immédiatement réagi à cette escalade, craignant une extension du conflit vers d’autres acteurs régionaux, notamment l’Iran, dans un contexte déjà marqué par des échanges de tirs et des tensions diplomatiques persistantes.

Le marché pétrolier reste particulièrement sensible à toute instabilité au Moyen-Orient, région clé pour la production et le transport mondial d’énergie. Les analystes estiment que cette volatilité pourrait se poursuivre si les affrontements se multiplient ou si les efforts diplomatiques échouent à contenir la situation.