Azul réduit ses vols face à la hausse du kérosène liée aux tensions au Moyen-Orient

La compagnie aérienne brésilienne Azul prévoit de nouvelles réductions de fréquence de vols, en raison de la hausse des coûts du carburant provoquée par les tensions et la guerre en Iran, selon son directeur général John Rodgerson.

La compagnie, déjà engagée dans une baisse de sa capacité opérationnelle, entend aller plus loin afin de préserver sa trésorerie dans un contexte de forte incertitude sur les marchés de l’énergie et du transport aérien. Les premières réductions avaient surtout touché les lignes internationales, mais les ajustements récents concernent aussi des vols domestiques.

« Lorsque nous avons procédé à nos premières réductions, nous pensions que la guerre serait terminée à présent », a expliqué Rodgerson, ajoutant que la compagnie continuerait à adapter son réseau en fonction des coûts et de la demande.

Le secteur aérien mondial est également touché par des stratégies similaires, plusieurs compagnies ajustant leurs capacités pour faire face à la hausse du prix du kérosène et à la volatilité liée aux conflits géopolitiques.

Azul affirme toutefois privilégier une approche ciblée, en maintenant les liaisons jugées essentielles et en réduisant uniquement les fréquences les moins rentables.