Les tensions entre Trump et Netanyahu éclatent au grand jour et fragilisent le Premier ministre israélien

Une vive altercation téléphonique entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a mis en lumière les désaccords croissants entre Washington et Jérusalem, à un moment particulièrement sensible pour le dirigeant israélien.

Selon plusieurs responsables cités par Reuters, l’échange aurait été l’un des plus tendus entre les deux hommes. La conversation, révélée par les médias américains puis partiellement confirmée par Trump, portait principalement sur la stratégie israélienne au Liban et sur les risques qu’une reprise des frappes à Beyrouth fasse dérailler les efforts diplomatiques en cours avec l’Iran.

D’après les informations publiées, Trump aurait vivement reproché à Netanyahu son attitude, estimant que les opérations militaires israéliennes compliquaient les négociations destinées à mettre fin au conflit régional. Le président américain chercherait à préserver les discussions engagées avec Téhéran et à éviter une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient.

Cette fuite a provoqué un malaise en Israël, où Netanyahu a longtemps mis en avant sa relation privilégiée avec Trump comme un atout politique majeur. Des responsables israéliens reconnaissent que la publicité donnée à cet échange risque d’affaiblir son image à l’approche des prochaines élections législatives.

Les divergences portent notamment sur la question du Liban. Alors que Washington privilégie une désescalade afin de consolider les négociations régionales, le gouvernement israélien estime conserver sa liberté d’action militaire contre le Hezbollah et les groupes soutenus par l’Iran.

Malgré ces tensions, des responsables des deux pays soulignent que l’alliance stratégique entre les États-Unis et Israël demeure solide. Toutefois, plusieurs observateurs notent que les désaccords, autrefois gérés discrètement, sont désormais exposés publiquement, révélant des divergences de plus en plus visibles sur la conduite du conflit et sur les priorités diplomatiques de chaque camp.

Cette situation intervient dans un contexte régional extrêmement fragile, marqué par les négociations entre Washington et Téhéran, les affrontements persistants au Liban et les préoccupations croissantes concernant une éventuelle extension du conflit au Moyen-Orient.