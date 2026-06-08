VIDÉO – Crash mortel du jet privé de l’ex-star du baseball Yadier Molina

Le pilote et le copilote d’un jet privé affrété par l’ancienne star du baseball Yadier Molina sont morts dans un crash survenu en République dominicaine. L’accident s’est produit sur la piste d’un aéroport, alors que l’appareil revenait vers La Romana, dans l’est du pays, après avoir déclaré une situation d’urgence. Selon les autorités aéronautiques dominicaines, aucun passager n’a été signalé à bord au moment du drame.

L’avion avait déclaré une urgence en vol

L’appareil se trouvait à environ 16 miles nautiques au sud-ouest de La Romana lorsqu’il a signalé une situation d’urgence. Il a ensuite amorcé un retour vers l’aéroport international de La Romana. C’est au moment de ce retour que le jet s’est écrasé.

Un avion destiné à transporter Yadier Molina et ses proches

L’ancien joueur des Cardinals de Saint-Louis, Yadier Molina, a indiqué que l’avion avait décollé pour le Texas afin de le transporter ensuite, avec sa famille et ses amis, vers Porto Rico. Il a adressé ses condoléances aux pilotes et à leurs familles dans un message publié sur Instagram.