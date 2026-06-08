Des chasseurs français abattent un drone en Lettonie pour le compte de l’Otan

Un drone a été abattu dimanche dans l’espace aérien de la Lettonie par des chasseurs de l’Otan, a annoncé l’armée lettone. L’appareil, dont l’origine n’a pas été précisée, avait pénétré illégalement dans cet espace protégé par l’alliance atlantique. Deux avions français ont mené l’opération après avoir décollé de la base aérienne de Siauliai, située dans le nord de la Lituanie voisine, selon un porte-parole de l’armée lituanienne. L’incident survient dans un contexte de tensions accrues dans la région baltique, où six avions militaires russes ont été interceptés dans les mêmes eaux au cours des dernières heures.

Un dispositif de protection permanent

La Lettonie, membre de l’Otan depuis 2004, bénéficie d’une protection permanente de son espace aérien par des avions de combat alliés. Les pays baltes, dépourvus de chasseurs modernes, s’appuient sur des rotations de forces aériennes de différents États membres pour assurer cette mission de police du ciel. La France participe régulièrement à ce dispositif depuis plusieurs années, déployant ses appareils depuis la Lituanie pour couvrir l’ensemble de la zone. L’intervention rapide démontre l’état d’alerte constant maintenu par l’alliance face aux intrusions dans un secteur considéré comme stratégique.

Origine du drone non précisée

L’armée lettone a confirmé la destruction du drone sans fournir davantage de détails sur sa provenance ni sur les circonstances exactes de son intrusion. Les autorités n’ont pas non plus précisé le type d’appareil abattu ni la distance à laquelle il se trouvait de la frontière. Cette opération s’inscrit dans une série d’incidents aériens survenus ces derniers mois dans la région, où les tensions restent vives. La multiplication des interceptions d’appareils militaires russes témoigne de la vigilance accrue des forces de l’Otan dans cette partie de l’Europe.