Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid dans la nuit de dimanche à lundi. Le dirigeant espagnol, âgé de 79 ans, repart pour un huitième mandat à la tête du club madrilène, jusqu’en 2030. Il n’y a pas eu de suspense. Son rival Enrique Riquelme a rapidement reconnu sa défaite après la publication de sondages donnant Pérez très largement en tête, entre 60% et 70% des voix des socios. Peu avant 1 heure du matin, Florentino Pérez a affirmé avoir gagné sur l’ensemble des tables électorales et avoir obtenu le deuxième meilleur résultat de l’histoire du club.

Des promesses pour masquer l’urgence

Cette victoire confirme la mainmise de Pérez sur le Real Madrid. Elle ne règle pas les problèmes du club. Le Real Madrid traverse une période instable. Le dossier de l’entraîneur reste ouvert, la construction de l’effectif pose question et plusieurs décisions importantes doivent être prises rapidement pour préparer la suite. Florentino Pérez repart avec un mandat prolongé et des dossiers brûlants sur la table. Le président madrilène doit maintenant transformer les annonces en décisions concrètes.

Vu la situation, certaines pistes donnent l’impression d’un club qui cherche un coup fort pour reprendre la main. L’hypothèse d’une offre de 150 millions d’euros pour Michael Olise, joueur du Bayern Munich, illustre cette volonté de frapper vite et fort sur le marché. Mais cette stratégie ressemble aussi à une fuite en avant, et le club donne l’image d’une institution qui agit dans l’urgence.

Un pouvoir renforcé, une institution fragilisée

Florentino Pérez reste l’homme fort du Real Madrid. Il dirige le club depuis 2009, après un premier passage entre 2000 et 2006. Avec ce nouveau mandat, il prolonge encore son emprise sur la Maison Blanche. Mais le pouvoir personnel du président ne suffit plus à cacher les failles. Le Real Madrid a besoin d’un entraîneur, d’un cap sportif et d’un effectif cohérent. La victoire électorale était attendue. Le redressement, lui, ne l’est pas encore. Madrid, qui reste sur deux saisons, sans aucun titre majeur, doit maintenant répondre sur le terrain…