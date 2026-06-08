Bac 2026: ces options qui ne font plus gagner, mais qui peuvent compter

Au lycée, les spécialités ont pris toute la lumière depuis la réforme du bac finalisée en 2021. Elles tracent la route, imposent leur rythme, monopoliseront les conversations familiales jusqu’au dernier conseil de classe. À côté, les options facultatives ressemblent à ces petites routes de campagne qu’on emprunte par goût, parfois par stratégie. Sauf qu’en 2026, la promesse des « points bonus » d’autrefois n’a plus grand-chose d’un jackpot.

Car la mécanique a changé. Les options ne sont évaluées qu’en contrôle continu et la note compte même lorsqu’elle est en dessous de 10 sur 20, ce qui refroidit les candidats qui espéraient un filet de sécurité. On ne peut retenir que deux options au bac, sauf le latin et le grec qui peuvent s’ajouter, et leur poids reste contenu: coefficient 4 si l’option est suivie en première et terminale, coefficient 2 si elle n’est prise qu’en terminale. Christophe Hélou, professeur de « droit et grands enjeux du monde contemporain » à Angers, le résume sans détour: « ça joue à la marge ».

Parcoursup, juge de paix silencieux

Reste un détail qui n’en est pas un: l’orientation. Théâtre, danse, EPS, latin, grec… et en terminale, les très scrutées « maths expertes », « maths complémentaires » ou DGEMC, autant de signaux envoyés aux formations du supérieur. En 2025, 37,5% des élèves de terminale ont suivi l’une des trois options proposées à ce niveau, selon la DEPP, preuve que le pari n’est pas marginal. Pour un dossier Parcoursup, une option cohérente peut raconter quelque chose: un élève qui tient un cap, qui s’accroche, qui ne choisit pas seulement ce qui se compte en points.

Sauf que le pari a un prix, et les élèves le découvrent vite. Trois heures par semaine, souvent davantage quand il faut préparer une prestation, rendre un travail, réviser une évaluation, sans parler de l’énergie mentale que réclame une option exigeante en fin de terminale. Et comme les options augmentent le total des coefficients, elles diluent aussi la moyenne générale: un mauvais résultat ne se cache pas, il s’imprime dans la note finale. Autrement dit, on ne choisit plus une option comme on glisse une pièce dans une machine à bonus, on la choisit parce qu’on assume le travail et l’image qu’elle renvoie.

Alors, à l’approche du bac 2026, les options reprennent leur vraie nature: un choix de profil plus qu’un truc de calcul. Elles pèsent peu sur le diplôme, mais elles peuvent peser sur le regard porté par le supérieur, surtout quand les candidatures se ressemblent et que la sélection se joue sur des détails concrets. Dans les mois qui viennent, beaucoup d’élèves vont comprendre que l’option n’est pas un raccourci, c’est une signature, et une signature, ça se tient.