Des nouvelles sanctions européennes en discussion contre les colons israéliens

La France a indiqué dimanche que de nouvelles sanctions visant des colons israéliens pourraient être décidées dans les prochains jours, dans un contexte de tensions accrues en Cisjordanie occupée et de hausse des violences liées à l’expansion des colonies.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé que ces mesures s’inscrivent dans la continuité des sanctions déjà adoptées fin mai par l’Union européenne contre certains colons et organisations accusés de soutenir des actes de violence contre des Palestiniens.

Selon Paris, la situation sur le terrain s’est dégradée ces dernières semaines, avec une multiplication des incidents violents et une accélération des projets d’extension de colonies jugées illégales au regard du droit international. Ces développements ont ravivé les tensions diplomatiques entre plusieurs États européens et Israël.

Les discussions au sein de l’UE portent sur un élargissement du dispositif de sanctions, qui pourrait inclure davantage de restrictions individuelles, notamment des interdictions de voyage et des gels d’avoirs. Aucun calendrier officiel n’a encore été confirmé, mais plusieurs diplomates évoquent une décision rapide si la situation continue de se détériorer.

Israël n’a pas immédiatement réagi aux déclarations françaises. Les autorités israéliennes contestent régulièrement la qualification juridique des colonies en Cisjordanie et affirment qu’elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité.

Cette nouvelle initiative européenne intervient alors que la région reste marquée par une forte instabilité, dans un contexte de tensions plus larges au Moyen-Orient et de pression diplomatique croissante sur toutes les parties impliquées.