Villeurbanne : deux hommes blessés par balles sur un point de deal, un pronostic vital engagé

Une nouvelle fusillade liée au trafic de stupéfiants a éclaté samedi soir à Villeurbanne, dans la métropole lyonnaise. Deux hommes âgés de 21 et 26 ans ont été blessés par balles dans le quartier Verlaine-Tolstoï, un secteur identifié depuis plusieurs années comme un point de deal actif.

Les faits se sont produits peu avant minuit. Selon les premiers éléments de l’enquête, deux individus circulant en trottinette électrique se sont approchés des victimes avant que l’un d’eux n’ouvre le feu à plusieurs reprises. Les agresseurs ont immédiatement pris la fuite après les tirs et étaient toujours recherchés dimanche.

Une victime entre la vie et la mort

Les secours sont rapidement intervenus sur place pour prendre en charge les deux blessés. L’un a été touché à la cuisse tandis que l’autre a reçu une balle à l’abdomen. Son état est jugé particulièrement préoccupant et son pronostic vital est engagé.

Selon une source policière, l’une des victimes est déjà connue des services de police. Les enquêteurs privilégient la piste d’un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants, même si toutes les hypothèses restent étudiées à ce stade des investigations.

Un climat de violence qui inquiète les autorités

Face à cette nouvelle flambée de violence, la préfecture du Rhône a annoncé le déploiement d’une unité de CRS dans le quartier afin de renforcer la présence des forces de l’ordre et sécuriser le secteur. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les auteurs de l’attaque.

Dans un communiqué, le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, a dénoncé une nouvelle illustration de la montée des violences liées au narcotrafic dans l’agglomération lyonnaise. Cet épisode intervient alors que plusieurs fusillades et règlements de comptes ont déjà marqué la région ces derniers mois, alimentant les inquiétudes des habitants et des élus locaux.