Trump conditionne tout dégel des avoirs iraniens à un accord de paix

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’aucun déblocage des avoirs iraniens ni aucune levée de sanctions ne serait envisagé avant la conclusion d’un accord de paix formel avec Téhéran, selon une interview accordée à NBC News.

Trump a précisé que toute mesure d’allègement économique dépendrait strictement du comportement de l’Iran et de la mise en œuvre d’un accord. « Après. S’ils se comportent bien, s’ils font du bon travail, nous commencerons à discuter », a-t-il affirmé.

Ces déclarations interviennent alors que Washington poursuit ses efforts diplomatiques pour stabiliser la situation après plusieurs mois de tensions militaires entre les États-Unis et l’Iran. L’administration américaine affirme vouloir obtenir un cadre global de désescalade, incluant un cessez-le-feu durable et des garanties sur les activités régionales iraniennes.

Le président américain a également indiqué qu’il n’imposait pas que le Liban soit inclus dans un accord à court terme avec Téhéran, laissant entendre une approche progressive des négociations.

Selon lui, les discussions restent ouvertes, mais conditionnées à des engagements concrets de la part de l’Iran. Il a aussi évoqué la possibilité d’un dialogue direct avec les dirigeants iraniens, tout en maintenant une position de fermeté en cas d’échec des pourparlers.

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de forte instabilité au Moyen-Orient, où les affrontements indirects entre Israël et l’Iran continuent de peser sur les marchés et la diplomatie internationale.