Les Philippines frappées par un séisme de magnitude 7,8. Des morts, des bâtiments effondrés et une alerte au tsunami

Un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines ce lundi à 7 h 37 heure locale, au large de l’île de Mindanao. L’épicentre a été localisé à environ 32 kilomètres au sud-sud-ouest de Maasim, dans la province de Sarangani, à une profondeur estimée à 33 kilomètres. La secousse, d’origine tectonique, a été ressentie dans plusieurs provinces du sud de l’archipel.

General Santos durement touchée

General Santos, grande ville portuaire du sud de Mindanao, figure parmi les zones les plus touchées. Des bâtiments ont été endommagés ou partiellement effondrés, notamment des commerces, des structures universitaires et des infrastructures publiques. Des routes ont été bloquées par des débris, tandis que certains établissements ont été évacués en raison de fissures jugées préoccupantes.

Un bilan encore provisoire

Le bilan humain reste évolutif. Au moins 12 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées, principalement dans des bâtiments endommagés ou par des chutes de débris. D’autres bilans provisoires font état d’au moins 15 morts redoutés, les autorités continuant de vérifier les informations remontées depuis les zones affectées.

Une alerte tsunami

La secousse a déclenché des alertes au tsunami dans plusieurs zones côtières. Des vagues d’environ un mètre ont été mesurées dans les provinces de Sultan Kudarat et de Sarangani, tandis qu’une vague de 83 centimètres a été relevée au large de Sulawesi, en Indonésie. La menace principale a ensuite diminué, sans signalement immédiat de dégâts majeurs ou de victimes directement liés aux vagues.

Les écoles, hôpitaux et transports perturbés

Le séisme s’est produit au moment de la reprise des cours, provoquant des scènes de panique dans plusieurs établissements scolaires. Des élèves et enseignants ont été évacués, certains enfants ayant été blessés légèrement ou pris de malaise pendant les secousses. À General Santos, l’aéroport international a été temporairement fermé et 17 vols intérieurs ont été annulés

Les opérations de secours se poursuivent à Mindanao. Des unités militaires, des équipes de gestion des catastrophes et des secours locaux ont été déployés pour évaluer les dégâts, sécuriser les bâtiments fragilisés et assister les habitants déplacés. Plusieurs répliques ont été enregistrées après la secousse principale, dont certaines suffisamment fortes pour entretenir la crainte de nouveaux effondrements.

Un archipel exposé aux grands séismes

Les Philippines se trouvent sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique et volcanique. Le pays est régulièrement frappé par des tremblements de terre destructeurs, auxquels s’ajoutent typhons, glissements de terrain et inondations. À Mindanao, la priorité immédiate reste l’évaluation complète des dégâts, la prise en charge des blessés et la mise à l’abri des habitants vivant près des côtes ou dans des bâtiments fragilisés.