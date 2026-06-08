Devant 1,2 million de fidèles à Madrid, le pape Léon XIII lance un vibrant appel en faveur des plus pauvres

Le pape Léon XIII a célébré dimanche une immense messe en plein air à Madrid devant une foule estimée à 1,2 million de personnes, dans ce qui apparaît comme l’événement majeur de sa visite d’une semaine en Espagne. À cette occasion, le souverain pontife a rappelé que Dieu se tient aux côtés des pauvres, des exclus et des personnes marginalisées.

Des centaines de milliers de fidèles ont afflué dans les rues entourant la place de Cibeles, l’un des lieux emblématiques de la capitale espagnole. Munis de drapeaux et de bannières, ils ont accueilli le pape avec enthousiasme, scandant « Vive le pape ! » à son arrivée à bord de sa papamobile blanche.

L’atmosphère était particulièrement festive tout au long du parcours emprunté par le souverain pontife. Des pétales de fleurs ont été lancés sur son passage tandis que les fidèles tentaient d’apercevoir le chef de l’Église catholique au milieu d’un important dispositif de sécurité.

Dans son homélie, Léon XIII a mis l’accent sur la solidarité envers les plus vulnérables. Il a souligné que la foi chrétienne implique une attention particulière aux personnes défavorisées et à celles qui se sentent abandonnées par la société.

Cette célébration constitue l’un des plus grands rassemblements religieux organisés en Espagne ces dernières années. Elle témoigne également de la forte mobilisation suscitée par la visite du pape, qui effectue plusieurs déplacements et rencontres à travers le pays.

La visite de Léon XIII se poursuit dans un contexte où l’Église catholique cherche à renforcer son message de proximité avec les populations confrontées aux difficultés économiques et sociales. Son appel en faveur des plus pauvres a trouvé un écho particulier auprès de la foule immense réunie dans les rues de Madrid.