Léon XIV défend le secret de la confession devant le Parlement espagnol

Le pape a prononcé un discours politique majeur à Madrid pour justifier le maintien du secret absolu de la confession, récemment contesté en France.

Le pape Léon XIV a pris la parole devant le Parlement espagnol pour défendre fermement le secret de la confession, un principe canonique mis sous pression ces derniers mois en France. Ce discours politique, rare pour un souverain pontife dans une enceinte parlementaire, marque une intervention directe du Vatican dans un débat qui oppose liberté religieuse et obligations légales. Le chef de l’Église catholique a rappelé que ce secret constitue un pilier fondamental du sacrement de pénitence, garantissant aux fidèles une confidentialité absolue.

Une pression croissante venue de France

La question du secret de la confession a récemment ressurgi en France, où plusieurs voix réclament sa levée dans certains cas, notamment lorsque des crimes graves sont révélés en confession. Cette remise en cause a provoqué une vive réaction du Vatican, qui y voit une atteinte à la liberté de culte et à l’essence même du sacrement. En prenant position depuis Madrid, Léon XIV cherche manifestement à rappeler la doctrine de l’Église face aux pressions législatives croissantes dans plusieurs pays européens.

Madrid, tribune stratégique du Vatican

Le choix de l’Espagne comme tribune n’est pas anodin. Le pays conserve un ancrage catholique fort et entretient des relations historiques privilégiées avec le Saint-Siège. En s’exprimant devant les parlementaires espagnols, le pape envoie un message clair aux gouvernements européens tentés de rogner sur les prérogatives ecclésiastiques. Cette défense publique du secret confessionnel illustre la détermination de Rome à maintenir ses principes face aux évolutions législatives nationales.