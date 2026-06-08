L’OPEP+ augmente encore ses quotas de production dans un contexte de crise autour d’Ormuz

L’alliance OPEC+ a annoncé une nouvelle hausse de ses objectifs de production pétrolière, la quatrième consécutive en quatre mois, alors que les tensions géopolitiques continuent de perturber fortement les flux énergétiques mondiaux.

Les membres du groupe ont convenu d’augmenter leur production de 188 000 barils par jour à partir de juillet. Cette décision s’inscrit dans la continuité des ajustements progressifs adoptés depuis le printemps, malgré un contexte marqué par une forte instabilité au Moyen-Orient.

Cette situation est largement liée à la fermeture du détroit d’Ormuz, un point stratégique pour le transport mondial de pétrole, qui a provoqué une rupture majeure des exportations pour plusieurs pays producteurs. Selon les données du groupe, la production réelle reste toutefois bien en dessous des objectifs fixés, en raison de contraintes logistiques et sécuritaires persistantes.

Certains États membres, notamment dans le Golfe, continuent de faire face à des difficultés pour acheminer leur pétrole vers les marchés internationaux. La crise a également accentué les tensions internes au sein de l’alliance, avec des ajustements successifs des quotas pour tenir compte des capacités réelles de production.

Parallèlement, la situation a des répercussions sur l’équilibre global du marché énergétique. Les fluctuations de l’offre alimentent une volatilité importante des prix, tandis que les investisseurs restent attentifs à toute évolution de la situation militaire et diplomatique dans la région.

Malgré ces turbulences, l’OPEP+ affirme vouloir maintenir sa stratégie globale inchangée jusqu’à la fin de l’année, tout en poursuivant l’évaluation des capacités de production de ses membres dans un environnement jugé particulièrement instable.