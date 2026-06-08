Trump tente de freiner une nouvelle escalade entre Israël et l’Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il comptait faire pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu afin qu’Israël s’abstienne de toute riposte après une attaque de missiles menée par l’Iran contre des cibles israéliennes. Cette intervention intervient alors que Washington cherche à préserver les négociations en cours avec Téhéran et à éviter une nouvelle aggravation des tensions au Moyen-Orient.

Selon plusieurs médias, l’Iran a lancé une salve de missiles en réaction à des frappes israéliennes menées dans la banlieue sud de Beyrouth. Les autorités iraniennes ont affirmé que cette opération constituait une réponse directe aux actions militaires israéliennes au Liban.

L’armée israélienne a indiqué avoir détecté plusieurs missiles tirés depuis l’Iran et assuré que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté les projectiles. Les Gardiens de la révolution iraniens ont pour leur part affirmé avoir visé la base aérienne de Ramat David, située près de Nazareth.

Donald Trump, qui suit de près l’évolution de la situation, a expliqué qu’il souhaitait empêcher une nouvelle spirale de représailles. Selon lui, Israël et l’Iran ont déjà échangé des frappes et une nouvelle réponse militaire risquerait de compromettre les efforts diplomatiques engagés entre Washington et Téhéran.

Le président américain a également estimé qu’un accord avec l’Iran était proche, affirmant vouloir préserver les chances d’aboutir à un règlement durable. Cette position contraste avec celle de certains responsables israéliens qui considèrent qu’une réponse militaire demeure nécessaire après les attaques iraniennes.

Les tensions régionales restent particulièrement élevées. L’Iran a régulièrement affirmé que tout accord avec les États-Unis dépendait également de la situation au Liban et du respect d’un cessez-le-feu dans ce pays. Malgré plusieurs initiatives diplomatiques, les affrontements entre Israël et le Hezbollah continuent de nourrir l’instabilité dans la région.

La conversation téléphonique entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, qui aurait duré près d’une demi-heure selon des sources israéliennes, témoigne de l’intense activité diplomatique menée pour éviter une reprise à grande échelle des hostilités. Toutefois, l’évolution de la situation dépendra largement des décisions qui seront prises dans les prochains jours par les différentes parties impliquées dans le conflit.