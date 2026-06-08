Orages et pluies de retour : la météo se dégrade ce lundi

Après une parenthèse estivale dominicale, le temps se dégrade nettement ce lundi 9 juin sur une grande partie de la France. Le recul de l’anticyclone des Açores et la rencontre entre un air chaud remontant de Méditerranée et un air plus frais venu des îles Britanniques favorisent la formation d’un épisode perturbé qui concernera les trois quarts du pays.

Les régions les plus exposées aux orages se situent du sud du Massif central jusqu’à l’est du territoire. Au fil de l’après-midi et de la soirée, des cellules orageuses parfois fortes pourront éclater sur l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, avec un risque localisé de grêle. Plus au nord, les régions proches de la Manche connaîtront surtout des pluies et un ciel très chargé.

La situation sera plus favorable près de la Méditerranée, où le temps restera sec malgré un ciel parfois voilé. L’Occitanie conservera également une ambiance estivale avec des nuages plus nombreux au fil des heures mais sans précipitations significatives. Entre le Poitou, le bassin parisien, les Ardennes et la Lorraine, le ciel deviendra rapidement très nuageux avant l’arrivée éventuelle de quelques pluies en soirée.

Les températures demeureront élevées avant la dégradation. Les minimales s’établiront entre 12 et 15°C au lever du jour, tandis que les maximales atteindront encore 22 à 26°C dans l’après-midi. Le véritable changement se produira en soirée et dans la nuit suivante, avec l’arrivée d’un air plus frais derrière les pluies et les orages.