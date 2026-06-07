Pashinyan appelle à une normalisation avec la Turquie et réaffirme sa stratégie européenne

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a exprimé dimanche son espoir de voir une normalisation rapide des relations entre l’Arménie et la Turquie, incluant l’ouverture des frontières et la reprise des liaisons ferroviaires et routières.

S’exprimant après avoir voté lors des élections législatives, il a déclaré qu’il croyait possible un rapprochement diplomatique entre Erevan et Ankara dans un avenir proche. Il a également souligné que la région connaissait déjà une stabilisation progressive, évoquant la paix avec l’Azerbaïdjan et les relations étroites avec la Géorgie.

Le chef du gouvernement arménien a mis en avant son initiative « Carrefour de la paix », destinée à développer les corridors de transport régionaux reliant l’est et l’ouest ainsi que le nord et le sud, avec l’objectif de renforcer les échanges entre l’Arménie, la Turquie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et l’Iran.

Sur le plan diplomatique, Pashinyan a confirmé la volonté de l’Arménie de poursuivre son rapprochement avec l’Union européenne. Il a toutefois insisté sur une « politique étrangère équilibrée », affirmant que le pays continuerait à maintenir des relations stables avec la Russie tout en s’alignant progressivement sur les normes européennes.

Selon lui, même en l’absence d’une future adhésion à l’UE, ce processus d’alignement permettrait à l’Arménie de moderniser ses institutions et de renforcer son développement interne.