L’Ukraine accuse la Russie d’avoir frappé une installation nucléaire près de Tchernobyl

L’Ukraine a accusé dimanche la Russie d’avoir mené une attaque de drone contre une installation de stockage de combustible nucléaire usé située à proximité de la centrale de Tchernobyl, dans le nord du pays. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la frappe a visé délibérément une infrastructure sensible liée au site de la catastrophe nucléaire de 1986.

D’après les autorités ukrainiennes, le drone a endommagé un bâtiment de réception du combustible usé situé à quelques mètres d’une zone où sont entreposées des matières nucléaires. Un incendie s’est déclaré après l’impact mais a été rapidement maîtrisé. Aucun blessé n’a été signalé.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a confirmé avoir été informée de l’incident et indiqué que ses observateurs avaient constaté d’importants dégâts structurels sur le bâtiment touché, notamment sur la façade, les murs et les escaliers. Des bureaux utilisés par l’agence sur le site ont également été endommagés.

Les autorités ukrainiennes et l’AIEA ont toutefois précisé qu’aucune hausse anormale de la radioactivité n’avait été détectée. Les niveaux de rayonnement sont restés dans les limites normales et aucune contamination radioactive n’a été signalée.

Selon l’exploitant nucléaire ukrainien Energoatom, aucun combustible nucléaire usé n’était stocké dans le bâtiment atteint au moment de la frappe, ce qui a limité les risques d’un incident plus grave.

La Russie n’a pas réagi publiquement aux accusations ukrainiennes. Cet épisode intervient alors que Moscou et Kiev continuent de s’accuser mutuellement de mettre en danger la sécurité nucléaire, notamment autour de la Centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Le site de Centrale nucléaire de Tchernobyl reste l’un des lieux les plus sensibles du secteur nucléaire mondial depuis l’explosion du réacteur n°4 en avril 1986, considérée comme la pire catastrophe nucléaire civile de l’histoire.