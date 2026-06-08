Pédocriminalité : la ligne d’écoute « Stop » tente de prévenir les passages à l’acte

Alors que l’émotion reste vive après l’affaire Lyhanna, la question de la prévention des violences sexuelles sur mineurs revient au centre du débat public. Depuis cinq ans, la France dispose d’un dispositif encore méconnu : la ligne d’écoute « Stop », destinée aux personnes éprouvant une attirance sexuelle pour les enfants et souhaitant être orientées vers une prise en charge médicale avant tout passage à l’acte.

Accessible via le numéro 0806 23 10 63, ce service s’appuie sur le réseau des Centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (Criavs). Son objectif est d’évaluer les situations, d’accompagner les personnes concernées et de les orienter vers des professionnels de santé spécialisés. Selon les responsables du dispositif, plusieurs milliers d’appels ont été enregistrés depuis sa création.

Un outil de prévention encore peu connu

Les spécialistes soulignent que les profils des appelants sont très variés, sans distinction d’âge, de catégorie sociale ou de parcours professionnel. Le dispositif vise à offrir un espace d’écoute confidentiel permettant d’aborder des pensées ou des comportements problématiques avant qu’ils ne conduisent à une infraction.

Les professionnels rappellent toutefois que la protection des mineurs reste la priorité absolue. Lorsqu’un risque immédiat pour un enfant est identifié au cours d’un échange, les équipes peuvent saisir les autorités compétentes afin de déclencher les mesures nécessaires.

Miser sur la prévention pour protéger les enfants

Les responsables du programme estiment que la prévention constitue un volet essentiel de la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs. Selon eux, la prise en charge précoce des personnes présentant des attirances pédophiles peut contribuer à réduire le risque de passage à l’acte et compléter les dispositifs de protection des victimes.

Alors que les affaires de pédocriminalité suscitent régulièrement l’indignation de l’opinion publique, plusieurs professionnels plaident pour une meilleure visibilité de cette ligne d’écoute. Leur objectif est de faire connaître davantage cet outil de prévention afin de favoriser l’accès aux soins et de renforcer la protection des enfants.