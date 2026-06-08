— Le défenseur des Bleus Ibrahima Konaté s’engage avec le Real Madrid

La réélection de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid ouvre la voie à plusieurs officialisations attendues dans le club espagnol. Parmi elles, celle d’Ibrahima Konaté. Le défenseur central français, libre après l’annonce de son départ de Liverpool, doit s’engager avec le Real Madrid pour une durée de quatre ans. L’officialisation est attendue en début de semaine, probablement mardi.

Un transfert débloqué après la réélection de Pérez

La prolongation du mandat de Florentino Pérez était l’une des dernières conditions avant l’annonce de certains mouvements au Real Madrid. Une fois cette étape validée, le club madrilène peut désormais avancer sur ses dossiers en attente. Ibrahima Konaté fait partie des signatures prêtes à être finalisées. Le joueur de 27 ans va donc rejoindre la capitale espagnole après son passage en Premier League avec Liverpool.

Quatrième club professionnel pour Konaté

Formé à Sochaux, Ibrahima Konaté a ensuite évolué au RB Leipzig avant de rejoindre Liverpool. Son arrivée au Real Madrid marquera le quatrième club professionnel de sa carrière. Le défenseur français s’apprête ainsi à ouvrir une nouvelle étape majeure, dans un club engagé au plus haut niveau européen.

Une visite médicale adaptée à sa situation

Dans un premier temps, la visite médicale devrait se faire à partir de l’étude des bilans médicaux antérieurs du joueur. Konaté, actuellement dans le groupe de l’équipe de France pour la Coupe du monde, ne devrait donc pas être contraint, en l’état, de passer des tests médicaux aux États-Unis.