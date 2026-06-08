Loiret : un hélicoptère de la gendarmerie s’écrase lors d’une mission de recherche, un militaire tué

Un hélicoptère de la gendarmerie nationale s’est écrasé dimanche après-midi dans le Loiret alors qu’il participait à une mission de recherche d’une personne disparue. Le drame s’est produit dans le secteur de la forêt d’Orléans, près de Sully-sur-Loire. Trois gendarmes se trouvaient à bord de l’appareil au moment du crash.

Selon les autorités, le bilan fait état d’un mort et de deux blessés graves. Le militaire décédé est l’adjudant Dorian Larigaudrie, affecté à la brigade de gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire. La pilote et le mécanicien ont été évacués en urgence absolue vers le centre hospitalier universitaire d’Orléans, conscients au moment de leur prise en charge.

Une mission de recherche interrompue par le drame

L’appareil participait à une opération de recherche visant à retrouver un adolescent porté disparu depuis la veille. D’après plusieurs médias locaux, l’hélicoptère avait survolé la zone durant plusieurs heures avant l’accident. Le jeune recherché a finalement été retrouvé sain et sauf.

Les circonstances exactes du crash demeurent inconnues à ce stade. L’accident s’est produit dans un secteur forestier difficile d’accès, nécessitant l’intervention rapide d’importants moyens de secours. Les autorités ont sécurisé le périmètre afin de permettre le travail des enquêteurs et des techniciens chargés d’analyser les causes du drame.

Une enquête ouverte pour déterminer les causes du crash

Une enquête judiciaire a été ouverte afin d’établir les circonstances précises de l’accident. Les investigations devront notamment déterminer si des facteurs techniques, météorologiques ou opérationnels ont pu jouer un rôle dans la chute de l’appareil.

Au total, près de cinquante sapeurs-pompiers, plusieurs dizaines de gendarmes, un hélicoptère du SAMU ainsi qu’un drone de reconnaissance ont été mobilisés. Une cellule d’urgence médico-psychologique a également été mise en place pour accompagner les proches du militaire décédé ainsi que ses collègues, profondément touchés par ce drame survenu en pleine mission de service public.