Israël frappe une usine pétrochimique iranienne malgré les appels au calme de Trump

Israël a mené de nouvelles frappes contre l’Iran dans la nuit de dimanche à lundi, ciblant notamment une importante installation pétrochimique dans le sud-ouest du pays ainsi que plusieurs objectifs militaires. Cette opération intervient malgré les critiques formulées par le président américain Donald Trump et dans un contexte de fortes tensions entre les deux pays.

Selon les autorités israéliennes, les frappes ont visé le complexe pétrochimique de Mahshahr, marquant la première attaque contre une infrastructure énergétique iranienne depuis le cessez-le-feu conclu précédemment entre les deux camps. D’autres sites à caractère militaire auraient également été pris pour cible.

Ces nouvelles opérations surviennent après une série de tirs de missiles iraniens dirigés contre Israël. Les affrontements entre les deux pays continuent ainsi d’alimenter les inquiétudes de la communauté internationale quant à un risque d’escalade régionale plus large.

Du côté de Téhéran, les responsables iraniens maintiennent leurs principales exigences pour toute avancée diplomatique. Les autorités réclament notamment une levée des sanctions économiques qui frappent le pays ainsi que la restitution d’avoirs iraniens gelés à l’étranger.

L’Iran demande également une reconnaissance de son contrôle sur le détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique par laquelle transite une part importante du commerce mondial de pétrole et de gaz. Cette revendication demeure l’un des principaux points de tension dans les discussions régionales.

Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour éviter une reprise généralisée des hostilités, les nouvelles frappes israéliennes illustrent la fragilité de la situation. Les échanges militaires entre Israël et l’Iran continuent de compromettre les perspectives d’apaisement dans une région déjà marquée par de multiples crises sécuritaires.