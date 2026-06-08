Pays basque : un prêtre suspendu après des soupçons d’agressions sexuelles sur mineur

Un prêtre exerçant dans la commune d’Urrugne, au Pays basque, a été suspendu de toute activité pastorale après l’ouverture d’une enquête portant sur des faits présumés de nature sexuelle commis sur un mineur. L’information a été annoncée par l’évêque de Bayonne, Mgr Marc Aillet, dans un communiqué publié dimanche.

Le père Xavier Zabaleta, membre de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus, officiait dans le diocèse de Bayonne depuis septembre 2022. Les faits signalés ne se seraient toutefois pas déroulés dans les Pyrénées-Atlantiques mais dans la région de Béziers, où le religieux avait exercé auparavant.

Une enquête judiciaire en cours

Selon le diocèse, l’archevêque de Montpellier avait signalé dès juin 2024 au procureur de la République de Béziers des faits qualifiés d’« actes contraires au sixième commandement avec mineur ». Mgr Aillet indique avoir été officiellement informé de cette procédure en mars 2026.

À la demande du parquet de Béziers, aucune mesure disciplinaire n’avait été prise avant l’audition du prêtre par les services de police, intervenue le 3 juin dernier. Le religieux conteste à ce stade les accusations portées contre lui, tandis que l’enquête judiciaire se poursuit afin d’établir les circonstances exactes des faits dénoncés.

Suspension immédiate des fonctions religieuses

Dans l’attente des conclusions de la justice, le diocèse a décidé de lui interdire tout ministère public ainsi que la célébration du sacrement de confession. Ces mesures conservatoires visent à garantir la protection des fidèles et à permettre le bon déroulement de l’enquête.

Par ailleurs, la convention qui liait le père Xavier Zabaleta au diocèse de Bayonne étant arrivée à son terme, il a été relevé de ses fonctions locales et renvoyé auprès de sa congrégation religieuse à Béziers. Celle-ci sera désormais chargée d’assurer son suivi pendant la procédure judiciaire en cours.