Les États-Unis poussent l’AIEA à exiger des explications de l’Iran sur son programme nucléaire

Les États-Unis ont présenté un projet de résolution au sein de l’AIEA demandant à l’Iran de clarifier le sort de ses sites nucléaires endommagés ainsi que de ses stocks d’uranium enrichi.

Ce texte, discuté par les 35 membres du Conseil des gouverneurs de l’agence, exige que Téhéran fournisse des informations détaillées sur la localisation des matières nucléaires et sur l’état de ses installations touchées par des frappes récentes. Il demande également un accès complet des inspecteurs afin de vérifier ces données.

Cette initiative américaine intervient dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Washington et Téhéran, alors que des discussions sont en cours sur une possible prolongation du cessez-le-feu et une reprise partielle du dialogue nucléaire.

L’Iran a exprimé son mécontentement face aux pressions internationales croissantes et a déjà réagi par le passé à des résolutions similaires en réduisant sa coopération avec l’AIEA ou en intensifiant certaines activités nucléaires.

Le projet de résolution ne mentionne pas explicitement de renvoi au Conseil de sécurité de l’ONU, bien que cette option ait été évoquée par certains diplomates. Une telle évolution pourrait toutefois aggraver encore davantage les tensions entre les différentes puissances impliquées.

Cette nouvelle initiative risque ainsi de compliquer les efforts diplomatiques en cours entre les États-Unis et l’Iran, alors que la situation régionale reste extrêmement instable, notamment en raison des conflits liés aux frappes en Iran et aux tensions persistantes au Moyen-Orient.