Lyhanna : 9 procédures contre Jérôme Barella, l’État face au scandale des plaintes ignorées

Au moins neuf procédures sont désormais recensées autour de Jérôme Barella, 41 ans, déjà visé par plusieurs signalements et plaintes avant la mort de Lyhanna, 11 ans, retrouvée morte dans le Gers. Quatre nouveaux dossiers viennent s’ajouter aux affaires déjà connues : la plainte des parents de Rosa, la procédure de Béthune, un licenciement après un comportement jugé inapproprié dans un lycée, ainsi qu’une relation présentée comme consentie avec une mineure. Avec l’affaire Lyhanna, ces éléments portent à neuf le nombre de procédures ou de dossiers mentionnés autour de Jérôme Barella.

Des alertes restées sans suite

L’homme avait déjà fait l’objet de signalements indépendants de la disparition de Lyhanna. Plusieurs plaintes ou alertes auraient été déposées avant que l’affaire n’éclate publiquement. Elles n’auraient pas conduit à une mise en cause effective de Jérôme Barella à ce stade. C’est ce point qui concentre désormais l’attention : comment autant de dossiers ont-ils pu exister sans déclencher une réponse judiciaire suffisamment forte avant le drame ?

Darmanin convoque les procureurs généraux

Face à l’ampleur de la polémique, Gérald Darmanin a convoqué ce matin les procureurs généraux à la Chancellerie. Le ministre de la Justice doit également prendre la parole lors d’un point presse à 10h30. Il a annoncé vouloir demander aux procureurs généraux de reprendre l’intégralité des plaintes touchant des enfants. Environ 70 000 dossiers seraient concernés, avec un objectif fixé au 14 juillet.

Une marche blanche massive pour Lyhanna

Dimanche, plusieurs milliers de personnes ont participé à une marche blanche à Fleurance, commune rurale du Gers, en hommage à Lyhanna. La préfecture évoque environ 6 000 participants. Réunis derrière les parents et le frère de la jeune fille, les participants ont formé un cortège dans une atmosphère de recueillement et de colère. L’émotion reste vive dans la commune après la mort de l’enfant.

Des rassemblements prévus devant les tribunaux

Ce soir à 19 heures, plusieurs associations et défenseurs des droits des enfants appellent à des manifestations devant le ministère de la Justice à Paris et devant des tribunaux en province. Ces rassemblements doivent dénoncer les défaillances du système judiciaire et réclamer une meilleure protection des enfants. Ils sont organisés à l’initiative de citoyens, de collectifs locaux et d’associations engagées dans la défense de l’enfance.

La justice est désormais sommée d’expliquer ce qui a été fait, ce qui ne l’a pas été, et pourquoi.