Embraer espère décrocher une percée décisive en Chine avec ses avions E2

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer affiche son optimisme quant à l’avenir de sa famille d’avions E2 sur le marché chinois, l’un des plus importants au monde pour l’aviation commerciale.

Lors d’un entretien accordé à Reuters en marge de l’assemblée annuelle de l’Association du transport aérien international à Rio de Janeiro, Arjan Meijer, directeur général de la division aviation commerciale d’Embraer, a indiqué que l’entreprise poursuivait activement ses efforts pour faire approuver et adopter ses appareils en Chine.

« Nous disposons d’une équipe dédiée à Pékin qui travaille quotidiennement sur ce marché », a-t-il déclaré.

Le groupe brésilien estime que ses avions régionaux E2 pourraient compléter l’offre existante en Chine, aux côtés des appareils développés localement. Embraer cherche depuis plusieurs années à renforcer sa présence dans le pays, où la croissance du trafic aérien continue de soutenir la demande en avions de capacité intermédiaire.

Les E2, nouvelle génération des avions régionaux d’Embraer, sont conçus pour transporter entre 80 et 146 passagers selon les versions. Le constructeur met en avant leur consommation réduite de carburant, leurs coûts d’exploitation plus faibles et leurs performances environnementales améliorées.

La Chine représente un marché stratégique pour l’ensemble des constructeurs aéronautiques mondiaux. Alors que Boeing et Airbus dominent historiquement le secteur, Pékin développe également ses propres programmes aéronautiques afin de réduire sa dépendance aux fabricants étrangers.

Dans ce contexte, Embraer estime que ses appareils pourraient occuper une niche spécifique sur les liaisons régionales et secondaires, un segment en forte croissance dans le pays.

Les déclarations de Meijer interviennent alors que les constructeurs mondiaux cherchent à profiter du redressement du transport aérien international et de la forte demande attendue en Asie au cours des prochaines décennies.