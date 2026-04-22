Banijay s’offre « Stop The Train » de Squeezie, le web passe à la caisse

Ce n’est plus seulement une vidéo qui cartonne, c’est un format qui se vend. Banijay Entertainment, poids lourd de la production et de la distribution, a acquis les droits mondiaux de « Stop The Train », le jeu d’aventure imaginé par Squeezie et le réalisateur Théodore Bonnet, et produit par Unfold Production. Une annonce qui sonne comme un petit signal dans le grand bruit du marché: les idées nées sur YouTube ne restent plus confinées aux plateformes, elles entrent dans la cour des industriels.

Souvenir récent: publiée en septembre 2025 sur la chaîne du créateur aux 20 millions d’abonnés, la vidéo « Qui réussira à stopper le train » a dépassé les 15,4 millions de vues. Le pitch est simple, presque insolent dans sa sobriété: dix Youtubeurs enfermés dans un train en marche, une suite d’épreuves, un parfum de « Fort Boyard » version génération streaming. À l’écran, tout paraît fluide. En coulisses, la mécanique est lourde.

Car « Stop The Train » n’a rien du bricolage de chambre d’ado. Le budget, évalué entre 700 000 et 800 000 euros, et un tournage mobilisant une centaine de personnes en disent long sur le niveau de professionnalisation atteint par certains créateurs. Autour de Squeezie, des têtes bien connues du web français, Michou, Inoxtag, Maghla, et une promesse implicite faite au public: ici, on vient pour le spectacle, pas pour une simple vidéo du dimanche.

Quand les formats YouTube deviennent des produits d’exportation

Derrière l’opération, Banijay joue son rôle de super-studio: sécuriser une propriété intellectuelle et la rendre exploitable partout, sur plusieurs antennes et plusieurs marchés. Dans son communiqué daté du 21 avril, le groupe dit voir « un fort potentiel » de développement mondial, sur « de multiples plateformes » et pour des « publics variés ». Traduction pour le lecteur: le concept est jugé assez clair, assez reproductible, assez bankable pour être adapté, localisé, revendu, décliné, bref transformé en produit.

Ce mouvement, les grands groupes ne le cachent même plus: ils cherchent du sang neuf dans la creator economy. Alexia Laroche-Joubert l’a raconté sans fard dans le podcast La ligne, parlant de « zones de rencontres » entre deux univers longtemps séparés, et rejetant l’idée d’une industrialisation paternaliste des créateurs. Banijay, lui, met en avant son savoir-faire, ses formats, sa capacité à distribuer à l’international. Le deal est presque limpide: vous avez l’audience et l’idée, nous avons la machine.

Reste que l’aller-retour entre web et télévision s’accélère. Il y a quelques semaines, RMC Découverte a diffusé en prime time un concept de Joyca, pendant que CMA Media annonçait vouloir structurer ce modèle avec un studio dédié aux créateurs dès la rentrée. Avec « Stop The Train », une étape de plus est franchie: le divertissement né sur YouTube ne cherche plus seulement la reconnaissance, il vise l’export et la standardisation, sans perdre son énergie d’origine. Le prochain défi sera de garder l’étincelle quand la locomotive prend la forme d’une franchise mondiale.