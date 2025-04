Droits TV – Fin du contrat entre DAZN et la Ligue 1 en fin de saison !

Une petite saison et puis s’en va. Tout avait mal commencé en juillet 2024. Tout se termine mal en mai 2025. Empêtré dans un gouffre financier à cause d’un lancement plus que raté, une production low cost et de mauvaises relations avec les clubs de Ligue 1, DAZN quitte la France !

Combien va coûter le divorce ?

C’est en tout cas ce qui est ressorti cet après-midi du rendez-vous crucial de fin de médiation entre la Ligue de Football Professionnel (LFP) et le diffuseur DAZN, propriété du multi-milliardaire Len Blavatnik. Reste à connaître les conditions financières de ce divorce…

Les présidents des clubs de L1, réunis en collège ce mardi après-midi, ont statué la fin de l’ère DAZN. Sans Vincent Labrune, parti à Birmingham soutenir le Paris-SG en Ligue des Champions. Un nouvel échec colossal pour la Ligue et les présidents des clubs professionnels. Mediapro, Amazon Prime, DAZN, la liste devient longue… de nombreux clubs sont désormais en péril financièrement.

Plus de 180 pages de griefs

DAZN, diffuseur de 8 des 9 matchs chaque journée, doit encore régler deux échéances (30 avril et 30 juin) pour une somme de 140 M€. Mais le « Netflix du sport » réclame 573 millions d’euros de préjudices et a assigné la LFP devant la justice « pour manquement observé » et « tromperie sur la marchandise« , avec notamment un dossier de plus de 180 pages de preuves de ces manquements (mails sans réponse, etc.).

Un vote du conseil d’administration de la LFP doit encore valider définitivement cette décision. Ensuite, quid de l’avenir de la Ligue 1 sur nos écrans ?