De l’énergie illimitée pour la Chine? Un gisement géant de thorium aurait été découvert

Des scientifiques chinois auraient découvert une source d’énergie “illimitée” capable d’alimenter un pays pendant 60 000 ans, grâce à un vaste gisement de thorium. C’est en tout cas ce que rapporte le site canadien Lanature.

Le thorium est un métal naturellement présent dans le sol, considéré comme une alternative potentiellement plus propre et plus sûre à l’uranium utilisé dans les centrales nucléaires actuelles. Il peut produire jusqu’à 200 fois plus d’énergie que l’uranium.

Cette découverte aurait été faite dans le complexe minier de Bayan Obo, en Chine, déjà connu pour ses ressources en terres rares. Les experts estiment que près d’un million de tonnes de thorium seraient disponibles dans ce site, ce qui pourrait couvrir les besoins énergétiques de la Chine pendant environ 60 000 ans.

À noter que cette «découverte» n’a pas été confirmée par des études géologiques officielles. Par ailleurs, l’extraction du thorium nécessite l’utilisation de grandes quantités d’acide et d’énergie, ce qui augmente les coûts et pose potentiellement des problèmes environnementaux.

Par ailleurs, bien que le thorium soit considéré comme moins dangereux que l’uranium, son utilisation dans des réacteurs nucléaires n’est pas sans risques. Des produits de fission hautement radioactifs sont générés, nécessitant une gestion rigoureuse des déchets.