« Ça me peine de vous quitter. C’est dur. » Jacques Legros officialise son départ du JT de 13h de TF1 dans une vidéo

Après 26 années passées en tant que joker du JT de 13h de TF1, Jacques Legros a annoncé ce mercredi qu’il quitterait la présentation du JT le 9 mai prochain. Il sera remplacé par Isabelle Ithurburu.

Dans une vidéo postée sur le compte Instagram de TF1, Jacques Legros a officialisé sa décision, sans que l’on sache si elle émane bien de lui ou si c’est TF1 qui voulait tourner la page et a décidé de laisser croire au public que la décision venait du présentateur lui-même, comme un cadeau de sortie…

Dans cette vidéo, Jacques Legros a donc déclaré :

» Ce n’est plus un secret. J’ai décidé d’arrêter la présentation du 13h de TF1. Il faut savoir s’arrêter un jour, après 26 années. Ça fait beaucoup de journaux, avec toujours la même joie, la même passion. Ce qui me peine, c’est de vous quitter, et puis de quitter toute cette belle équipe que j’aime. Donc c’est dur.

Mais en même temps, il y a une bonne nouvelle, c’est que la personne qui va me succéder au 13h, avec évidemment Marie-Sophie Lacarrau, qui reste en place, c’est Isabelle Ithurburu, et son célèbre sourire que j’adore. Je vous quitterai le 9 mai. Moi, vous allez me manquer, et je vous embrasse. »