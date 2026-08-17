Le Japon affiche une croissance de 0,3% au deuxième trimestre, en deçà des prévisions

La croissance japonaise marque le pas. Le PIB de l’archipel a progressé de 0,3% entre avril et juin 2026, un résultat inférieur aux attentes des analystes. Ce ralentissement contraste avec les performances du début d’année, où la croissance atteignait 0,5% au premier trimestre. Les chiffres dévoilés ce dimanche confirment une dynamique économique moins vigoureuse que prévu pour la quatrième économie de la planète.

Exportations et soutien public en première ligne

Les exportations japonaises ont joué un rôle d’amortisseur face aux turbulences provoquées par la guerre au Moyen-Orient. Les ventes à l’étranger, traditionnellement moteur de l’économie nippone, ont permis de limiter l’impact des tensions géopolitiques sur l’activité domestique. Le gouvernement a également déployé des mesures de soutien pour préserver la reprise économique dans un contexte international tendu.

Ce ralentissement au deuxième trimestre interroge sur la capacité du Japon à maintenir sa trajectoire de croissance dans les mois à venir. Les autorités économiques devront composer avec une conjoncture mondiale instable, où les conflits régionaux pèsent sur les échanges commerciaux et la confiance des investisseurs.