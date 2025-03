Dix statistiques sur la confrontation entre le Real Madrid et l’Atletico Madrid en Ligue des champions

Les amateurs de football du monde entier attendent avec impatience un derby chaud entre le Real Madrid et son invité l’Atletico Madrid, ce mardi soir, au stade Santiago Bernabeu, dans le cadre du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la saison 2024-2025.

Le Real Madrid, qui a atteint ce stade après avoir joué un barrage contre Manchester City, cherche à obtenir un résultat positif ce soir, avant le match retour prévu le mercredi 12 mars au stade Civitas Metropolitano, le domicile de l’Atletico Madrid.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a présenté 10 faits sur le derby madrilène de ce soir, les voici :

Trois égalités consécutives dans le derby au Bernabeu

Aucun des deux équipes n’a réussi à gagner lors des trois dernières rencontres entre elles au stade Santiago Bernabeu, toutes ayant terminé sur un match nul 1-1 en Liga, la dernière datant du 8 février dernier.

Le Real Madrid surpasse l’Atletico en Ligue des champions

Le Real Madrid a affronté l’Atletico Madrid cinq fois en Ligue des champions, et l’a éliminé à chaque occasion, les rencontres les plus marquantes étant : la demi-finale 2016-2017 (victoire 3-0 à l’aller, 2-1 au retour), la finale 2016 (victoire aux tirs au but), la finale 2014 (victoire 4-1 après prolongation), les huitièmes de finale 2014-2015 (victoire 1-0 au retour après un match nul 0-0 à l’aller), et la demi-finale 1958-1959 (victoire 2-1 en match décisif).

L’arbitre Clément Turpin a déjà expulsé Simeone

L’arbitre français Clément Turpin, qui officiera ce soir, est le même arbitre qui a expulsé Diego Simeone lors du match aller de la demi-finale de la Ligue Europa 2018 contre Arsenal, au stade Emirates à Londres.

Derby d’une valeur de 12,5 millions d’euros

L’équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions recevra une récompense financière de 12,5 millions d’euros. À ce jour, le Real Madrid a gagné 49,7 millions d’euros grâce à sa participation à la compétition, tandis que l’Atletico Madrid a récolté 53,5 millions d’euros.

L’Atletico Madrid n’a perdu qu’un seul match sur ses 26 derniers

Depuis fin octobre, l’Atletico Madrid n’a perdu qu’une seule fois lors de ses 26 derniers matches compétitifs, contre Leganés (1-0). Cette série comprend cinq victoires consécutives en Ligue des champions.

L’Atletico domine les clean sheets

L’Atletico Madrid a réussi à garder sa cage inviolée lors de 18 de ses 40 matchs cette saison, soit 45 %. En revanche, le Real Madrid a réussi à garder sa cage inviolée lors de 16 de ses 44 matchs, soit 36 %.

Un derby équilibré entre Ancelotti et Simeone

Les entraîneurs Carlo Ancelotti et Diego Simeone se sont affrontés à 26 reprises, avec un bilan équilibré : chacun a remporté 9 matchs, pour 8 égalités.

Le Real Madrid a un excellent bilan offensif à domicile

Le Real Madrid a marqué 17 buts lors de ses 5 derniers matchs à domicile en Ligue des champions cette saison, avec les résultats suivants :

3-1 contre Stuttgart 5-2 contre Borussia Dortmund 5-1 contre Red Bull Salzbourg 3-1 contre Manchester City défaite 1-3 contre Milan

Mbappé, une machine à buts

L’attaquant français Kylian Mbappé a inscrit 14 buts lors de ses 13 derniers matchs avec le Real Madrid, devenant ainsi le meilleur buteur de l’équipe cette saison avec 28 buts. Il a également marqué le but égalisateur lors du dernier derby entre les deux équipes en février dernier, qui s’est terminé sur un match nul 1-1 au stade Santiago Bernabeu.

Julian Alvarez, la star de l’Atletico Madrid

L’argentin Julian Alvarez est le meilleur buteur de l’Atletico Madrid cette saison avec 21 buts, dont 4 lors de ses 3 derniers matchs au stade Santiago Bernabeu, dont le dernier étant le but égalisateur lors de la précédente confrontation entre les deux équipes.