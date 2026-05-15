Nouvelle fusillade mortelle dans un quartier sensible de Nantes

Un adolescent de 15 ans a été tué par balles jeudi soir dans le quartier de Port-Boyer, à Nantes, lors d’une attaque armée qui a également fait deux blessés mineurs. Les tirs ont éclaté vers 19h30 à proximité d’un point de deal déjà connu des services de police. Selon les premiers éléments de l’enquête, les assaillants circulaient sur un deux-roues avant de prendre la fuite après les coups de feu.

La victime est décédée sur place après avoir été touchée au thorax. Deux autres adolescents, âgés de 13 et 14 ans selon plusieurs médias, ont été hospitalisés. L’un d’eux présenterait des blessures particulièrement graves. Le parquet privilégie la piste d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants, dans un secteur déjà marqué par plusieurs épisodes de violences armées depuis le début de l’année.

Un quartier déjà frappé par des violences récentes

Fin avril, une autre fusillade avait déjà coûté la vie à un jeune homme dans ce même quartier nantais. Plusieurs opérations de police y avaient été menées ces derniers mois pour tenter d’endiguer l’emprise des réseaux de narcotrafic. Selon des sources locales, il s’agirait du 26e épisode de tirs recensé à Nantes depuis janvier.

La maire de Nantes, Johanna Rolland, a dénoncé un « drame absolu » et réclamé une mobilisation renforcée de l’État. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, doit se rendre sur place ce vendredi matin alors qu’une importante opération de sécurisation a été déployée dans le secteur par les forces de l’ordre.