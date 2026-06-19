Ilona Dufrêne : une énergie irrésistible et un spectacle, « Grave », qui donne envie de célébrer la vie

On est allé voir le seule-en-scène d’Ilona Dufrêne en s’attendant à passer une bonne soirée. On en est non seulement ressorti en ayant beaucoup ri mais aussi avec l’impression d’avoir rencontré quelqu’un.

C’est sans doute ce qui rend Grave si singulier. Bien sûr, il y a les rires, nombreux et réguliers. Mais il y a surtout cette sensation assez rare d’entrer dans un univers très personnel sans jamais avoir l’impression d’assister à une confession ou à une démonstration. Ilona partage, raconte, observe, détourne, et réussit à créer quelque chose de très vivant entre elle et son public.

Une énergie qui embarque la salle du début à la fin

Dès les premières minutes, Ilona impose une présence de scène impressionnante. Elle arrive avec une énergie immédiate, généreuse, pleinement assumée, et accroche instantanément l’attention. Pendant tout le spectacle, elle garde ce rythme sans jamais donner l’impression de forcer. Drôle, vive, percutante, elle enchaîne les sujets avec une grande fluidité. Les transitions sont particulièrement réussies : on passe d’un souvenir d’enfance à une réflexion plus actuelle, d’un détail intime à une observation collective sans jamais sentir de rupture.

Son humour fonctionne aussi parce qu’il reste incarné. Elle parle de son univers avec beaucoup de naturel et une ironie très juste. Sa voix grave, devenue presque une signature, apporte encore plus de personnalité à son jeu.

Et puis il y a sa façon d’être avec la salle. Les interactions improvisées font partie des moments les plus réussis du spectacle. Elle rebondit vite, joue avec les réactions, taquine sans jamais mettre qui que ce soit mal à l’aise. Il y a de l’assurance dans sa présence, mais jamais de distance : elle semble profondément ancrée dans ce qu’elle raconte.

Un spectacle intime, drôle et profondément humain

Ce qui reste après Grave, ce sont surtout les images et les personnages qu’elle a dessiné avec beaucoup de précision.

Sa mère, décrite avec beaucoup d’humour, fumeuse invétérée, pas toujours maternelle mais toujours présente. La couverture girly de son journal intime, les souvenirs d’adolescence… Ilona transforme tout cela en matière comique sans jamais chercher l’effet facile. On s’y reconnaît dans les liens familiaux, dans les attentes qu’on se fixe pour l’avenir, dans les versions de nous-mêmes qu’on abandonne ou qu’on réinvente.

Humoriste bruxelloise révélée sur les scènes belges, passée par la RTBF, Tipik puis aujourd’hui chroniqueuse dans La Riposte sur Radio Nova aux côtés d’Akim Omiri, Ilona Dufrêne s’est imposée ces dernières années comme l’un des nouveaux visages du stand-up francophone. Lauréate du concours jeunes talents du festival Namur is a Joke en 2024 puis récompensée au Festival International du Rire de Rochefort, elle développe un humour très personnel où l’autodérision côtoie une vraie sincérité.