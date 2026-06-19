Patrick Bruel joue la victime: «Pourquoi tout le monde veut ma mort?»

Alors qu’il fait l’objet d’accusations de viol, Paris Match rapporte que Patrick Bruel rejette fermement les faits qui lui sont reprochés. Le chanteur affirme vouloir se défendre jusqu’au bout. Face aux accusations, Patrick Bruel conteste, accuse certaines plaignantes de mentir et assure n’avoir commis aucune violence. Une posture de victimisation : « Je vais me battre. Jusqu’au bout je me battrai pour prouver mon innocence. La plupart de celles qui ont déposé des plaintes ont menti. Certaines ont inventé des faits, d’autres ont changé plusieurs fois de version. Il n’y a eu aucune violence de ma part. Absolument aucune.

Car je sais que quand c’est non, c’est non. Pourquoi tout le monde veut ma mort ? Pourquoi tout le monde cherche à me détruire à ce point ? Tout le monde me trahit, tout le monde me lâche. »

Avec cette déclaration, Patrick Bruel attaque frontalement la crédibilité de certaines femmes ayant porté plainte contre lui. Il affirme que des faits auraient été inventés, que des versions auraient changé, et insiste sur un point central de sa défense : selon lui, aucune violence n’a été commise.

Une affaire devenue très lourde

Patrick Bruel fait l’objet d’accusations de viol. Les faits qui lui sont reprochés relèvent d’allégations particulièrement lourdes, que l’artiste conteste catégoriquement. Dans ce type d’affaire, deux réalités coexistent. D’un côté, des femmes ont déposé plainte et décrivent des faits qu’elles estiment constitutifs de violences sexuelles. De l’autre, Patrick Bruel nie les accusations et affirme qu’il se battra pour prouver son innocence. La justice doit désormais établir les faits. À ce stade, Patrick Bruel reste présumé innocent.

Une image publique fragilisée

Au-delà du dossier judiciaire, cette affaire touche directement l’image de Patrick Bruel. Artiste populaire depuis plusieurs décennies, chanteur, acteur et figure médiatique installée, il se retrouve confronté à des accusations susceptibles de bouleverser sa carrière et sa réputation.

L’affaire est désormais entre les mains de la justice. Les accusations sont graves, les dénégations le sont tout autant. Patrick Bruel affirme qu’il n’a commis aucune violence et qu’il se battra pour prouver son innocence. Les plaignantes, elles, ont engagé des démarches pour faire reconnaître les faits qu’elles dénoncent…