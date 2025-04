SANTÉ -Conseils pour surmonter l’insomnie et améliorer la qualité du sommeil

Une étude a révélé que les personnes qui passent plus de temps devant des écrans au lit sont plus susceptibles de souffrir d’insomnie et de troubles du sommeil. Cette recherche repose sur un sondage norvégien mené auprès de plus de 45 000 étudiants. Elle montre qu’une heure supplémentaire d’utilisation des écrans est liée à une augmentation de l’insomnie de 63 % et à une réduction de 24 minutes du temps de sommeil.

Cependant, les chercheurs ont précisé qu’ils avaient uniquement prouvé l’existence d’une relation entre l’utilisation des écrans et la baisse de la qualité du sommeil, mais n’ont pas démontré que l’utilisation des écrans était la cause directe de cette baisse. Les chercheurs ont également étudié l’impact de l’utilisation des réseaux sociaux sur le sommeil, en comparaison avec d’autres activités liées aux écrans.

La docteure Gunhild Johnsen Håland, de l’Institut norvégien de santé publique et auteure principale de l’étude, publiée dans la revue Frontiers lundi, a déclaré que le type d’activité pratiqué sur l’écran semblait avoir moins d’impact que le temps passé à regarder l’écran en général. Elle a ajouté : « Nous n’avons trouvé aucune différence significative entre les réseaux sociaux et d’autres activités sur écran, ce qui suggère que l’utilisation de l’écran elle-même est le principal facteur perturbant le sommeil. »



L’étude norvégienne sur la santé et le bien-être de 2022 a demandé aux participants de déterminer s’ils utilisaient des supports numériques après être allés au lit, ainsi que les activités auxquelles ils se livraient. Les options comprenaient regarder des films ou la télévision, consulter les réseaux sociaux, naviguer sur Internet et jouer à des jeux. Parmi ceux qui ont signalé utiliser des écrans au lit avant de dormir, 69 % ont mentionné l’utilisation des réseaux sociaux, en plus d’autres activités liées aux écrans. Il a également été demandé aux participants de spécifier le nombre de nuits par semaine pendant lesquelles ils utilisaient ces supports, la durée de leur utilisation, ainsi que la fréquence des difficultés à s’endormir ou à rester endormi, ou encore à se réveiller trop tôt ou se sentir fatigué. L’étude a décrit comme souffrant d’insomnie ceux qui ont déclaré rencontrer ces problèmes trois nuits ou plus par semaine, pendant au moins trois mois.



Bien que l’étude ait trouvé un lien entre l’utilisation des écrans avant le coucher et les troubles du sommeil ou l’insomnie, les chercheurs soulignent que cela ne signifie pas que l’utilisation des écrans en est la cause. La docteure Håland a précisé : « Cette étude ne peut pas déterminer la relation causale, c’est-à-dire si l’utilisation des écrans cause l’insomnie, ou si les étudiants souffrant d’insomnie utilisent davantage les écrans. » Les chercheurs ont également noté que l’étude reposait sur des données d’enquête basées sur des expériences auto-rapportées, ce qui pourrait introduire des biais, et que ses résultats ne devraient pas être considérés comme représentatifs à l’échelle mondiale.

Conseils pour un meilleur sommeil



L’insomnie toucherait jusqu’à une personne sur trois au Royaume-Uni.Le trouble du sommeil fait partie des nombreux problèmes dont les gens se disent victimes, et il est souvent attribué à l’utilisation du téléphone tard le soir et à la navigation sur Internet. Bien que cette pratique soit courante, l’impact réel de l’utilisation des réseaux sociaux ou de la navigation sur du contenu électronique au lit sur la santé physique et mentale reste débattu. Cependant, les experts recommandent d’arrêter d’utiliser les appareils numériques peu de temps avant de dormir. Ils suggèrent également de mettre en place une routine quotidienne consistant à se coucher et à se lever à la même heure, ce qui pourrait aider à résoudre les problèmes de sommeil.



Les associations caritatives Mind et Rethink, qui s’occupent de la santé mentale, recommandent d’essayer une activité relaxante avant de dormir, comme des exercices de respiration, la lecture d’un livre ou un bain, plutôt que de forcer le sommeil. Il est également conseillé d’éviter la caféine, l’alcool ou les repas copieux avant de dormir, de pratiquer des exercices légers et d’essayer de rendre la chambre à coucher aussi confortable que possible. Les chercheurs insistent sur la nécessité de poursuivre les recherches sur ce sujet, notamment en surveillant les habitudes de sommeil à long terme et en enquêtant sur l’impact des notifications des appareils la nuit. Ils ont conclu que « ces efforts combinés pourraient clarifier l’impact de l’utilisation des écrans avant de dormir sur la qualité du sommeil et contribuer à établir des recommandations spécifiques pour les étudiants et d’autres groupes. »