Abbas Araqchi, le diplomate incontournable au cœur des négociations entre l’Iran et les États-Unis

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi s’impose aujourd’hui comme l’un des responsables les plus influents de la diplomatie iranienne, au moment où Téhéran et Washington s’apprêtent à reprendre des discussions cruciales pour tenter de stabiliser la région. Figure centrale de ces pourparlers, il accompagnera la délégation iranienne lors des négociations prévues à Islamabad.

Originaire d’Ispahan et issu d’une famille de marchands de tapis, Abbas Araqchi a forgé sa réputation sur sa maîtrise des négociations complexes. Il a notamment joué un rôle clé dans la conclusion de l’accord nucléaire iranien de 2015, un jalon majeur dans les relations entre l’Iran et les puissances occidentales. Dans un ouvrage publié en 2024, il compare le style de négociation iranien au troc du bazar, insistant sur la nécessité de « patience et beaucoup de temps ».

Ces discussions interviennent après l’annonce d’un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran, négocié sous médiation pakistanaise, visant à suspendre un conflit de six semaines ayant fait des milliers de morts et provoqué de fortes perturbations sur les marchés énergétiques mondiaux. Les responsables des deux pays doivent se rencontrer vendredi pour tenter de parvenir à un accord durable.

La délégation iranienne sera dirigée par Mohammad Baqer Qalibaf, ancien commandant des Gardiens de la révolution, considéré comme une figure clé du pouvoir. Téhéran a toutefois indiqué que les discussions seraient menées avec prudence, en raison d’un profond déficit de confiance envers les États-Unis.

Abbas Araqchi apparaît ainsi comme un acteur stratégique capable de naviguer entre fermeté politique et pragmatisme diplomatique. Son expérience des négociations internationales et sa connaissance des mécanismes occidentaux pourraient peser dans l’issue de ces pourparlers sensibles.

Dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, son rôle sera déterminant pour tenter de transformer la trêve actuelle en accord durable, malgré les nombreux obstacles politiques et stratégiques qui subsistent.