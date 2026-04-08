Moscou salue la trêve Iran–États-Unis et presse Washington de relancer les négociations sur l’Ukraine

La Russie a salué mercredi le cessez-le-feu de deux semaines conclu entre les États-Unis et l’Iran, y voyant une opportunité pour relancer les efforts diplomatiques sur un autre front majeur : le conflit en Ukraine. Le Kremlin espère désormais que Washington pourra consacrer davantage d’attention aux discussions de paix trilatérales.

Lors d’un point presse, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a exprimé la satisfaction de Moscou face à cette désescalade au Moyen-Orient. « Nous avons accueilli avec satisfaction la nouvelle de la trêve. Nous saluons la décision de ne pas poursuivre l’escalade armée », a-t-il déclaré devant les journalistes.

Selon les autorités russes, cette pause dans les tensions entre Washington et Téhéran pourrait libérer du temps et des ressources diplomatiques pour reprendre les discussions autour de la guerre en Ukraine. Moscou appelle ainsi les États-Unis à revenir à la table des négociations dans un cadre trilatéral, sans préciser davantage les modalités envisagées.

Ce positionnement intervient alors que les efforts diplomatiques sur le dossier ukrainien restent au point mort depuis plusieurs mois, malgré des tentatives sporadiques de médiation. La Russie cherche à replacer ce dossier au cœur de l’agenda international, profitant du répit relatif au Moyen-Orient.

Le Kremlin n’a pas détaillé les attentes concrètes de ces éventuelles discussions, mais insiste sur la nécessité d’un dialogue direct impliquant les principales parties concernées. Cette déclaration reflète également la volonté de Moscou de se positionner comme un acteur clé des équilibres géopolitiques mondiaux.

Dans un contexte international marqué par des crises multiples et simultanées, la Russie tente ainsi de capitaliser sur toute dynamique de désescalade pour relancer des négociations qu’elle juge essentielles à la stabilité régionale et internationale.