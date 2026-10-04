Ukraine : un drone frappe un pont de Kiev pendant la visite de Friedrich Merz

Un drone a frappé le pont du Nord à Kiev, dimanche 4 octobre, alors que le chancelier allemand Friedrich Merz était en visite dans la capitale ukrainienne. Le maire, Vitaly Klitschko, a annoncé sur Telegram un impact sur la chaussée de cet ouvrage permettant de traverser le Dniepr.

Les services d’urgence ont été dépêchés sur place. Peu avant l’annonce du maire, les autorités ukrainiennes avaient déclenché une alerte signalant des drones en direction de Kiev. Les premiers éléments communiqués ne précisent ni l’étendue des dégâts ni l’existence d’éventuelles victimes.

Une infrastructure de circulation touchée

Le pont du Nord fait partie des ouvrages reliant les deux rives de la capitale. L’impact sur sa chaussée soulève la question des conditions de circulation, mais aucune fermeture ni restriction de passage n’est mentionnée dans les informations disponibles. Les constatations des secours doivent permettre d’évaluer les conséquences de l’attaque.

L’incident est survenu le jour de l’arrivée de Friedrich Merz à Kiev, illustrant les risques auxquels reste exposée la capitale pendant les déplacements de responsables étrangers. À ce stade, aucun élément communiqué ne permet toutefois d’établir un lien entre cette attaque et la présence du chancelier allemand.