Séoul veut débloquer ses navires dans le détroit d’Ormuz après le cessez-le-feu

La Corée du Sud a annoncé vouloir intensifier ses efforts diplomatiques pour permettre à ses navires de reprendre leur circulation dans le détroit d’Ormuz, crucial pour le commerce mondial de l’énergie.

La présidence sud-coréenne a indiqué que le gouvernement ferait « tout son possible » pour garantir le passage des cargos, en s’appuyant sur les conditions créées par le cessez-le-feu de deux semaines conclu entre les États-Unis et l’Iran.

Séoul prévoit notamment de renforcer la coordination avec les pays concernés et d’accélérer les discussions avec les compagnies maritimes afin d’organiser au plus vite la reprise du trafic.

Le blocage du détroit, provoqué par le conflit entre Washington, Israël et Téhéran, a fortement perturbé les flux énergétiques mondiaux. Cette voie maritime stratégique assure habituellement le transit d’une part importante du pétrole et du gaz exportés depuis le Golfe.

Dans ce contexte, la Corée du Sud, fortement dépendante des importations d’énergie, cherche à sécuriser ses approvisionnements et à limiter les impacts économiques de la crise.