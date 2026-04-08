Après sept ans d’arrêt, l’Inde s’apprête à importer à nouveau du pétrole iranien

L’Inde devrait recevoir dans les prochains jours sa première cargaison de pétrole iranien depuis sept ans, marquant une évolution notable dans les flux énergétiques mondiaux. Cette reprise intervient après une décision des États-Unis de lever temporairement certaines sanctions visant le pétrole et les produits raffinés iraniens afin de répondre aux tensions sur l’approvisionnement.

Selon des données de suivi maritime publiées mercredi par LSEG et Kpler, la cargaison a été achetée par Indian Oil Corporation, principal raffineur du pays. Le pétrole est actuellement transporté par le « Jaya », un très grand pétrolier battant pavillon de Curaçao, en route vers la côte est indienne où il devrait accoster d’ici la fin de la semaine.

Ce retour du brut iranien sur le marché indien met fin à une interruption entamée en 2019, lorsque les sanctions américaines avaient contraint New Delhi à cesser ses importations en provenance de Iran. À l’époque, ces mesures visaient à réduire les revenus pétroliers de Téhéran dans le cadre de la stratégie de pression maximale menée par Washington.

La suspension temporaire de ces restrictions reflète aujourd’hui les préoccupations liées à la sécurité énergétique mondiale. Face à des tensions persistantes sur les marchés, les États-Unis cherchent à faciliter l’accès à de nouvelles sources d’approvisionnement afin de stabiliser les prix et d’éviter des pénuries.

Indian Oil Corporation n’a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters concernant cette transaction. Toutefois, cette livraison pourrait ouvrir la voie à une reprise plus large des échanges entre l’Inde et l’Iran, en fonction de l’évolution du cadre géopolitique et des sanctions.

Ce développement souligne la fragilité des équilibres énergétiques mondiaux, fortement influencés par les décisions politiques et les crises internationales. Le retour du pétrole iranien dans les importations indiennes pourrait ainsi constituer un signal important pour les marchés dans les semaines à venir.