Robert Ménard a été réélu président de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, à l’occasion du conseil communautaire d’installation organisé à la salle Zinga Zanga, à Béziers. Il a obtenu 39 voix, tandis que 15 bulletins blancs ont été comptabilisés.

Cette réélection prolonge immédiatement sa victoire aux élections municipales de Béziers, remportées très largement dès le premier tour le 15 mars dernier. Robert Ménard y a recueilli 65,60 % des suffrages exprimés, loin devant Thierry Mathieu (15,24 %) et la liste RN conduite par Julien Gabarron (8,97 %). Cette large victoire municipale lui avait assuré un poids décisif au sein de l’intercommunalité.

Une réélection logique

Le scénario de cette élection laissait peu de place au doute. Le scrutin a surtout confirmé l’équilibre politique issu des municipales dans la principale ville du territoire. La victoire de Robert ménard à Béziers lui avait garanti 24 sièges communautaires, lui donnant une avance très confortable avant même l’élection du président de l’agglomération.

Un vote-clé pour le mandat 2026-2032

L’élection du président de l’agglomération constituait l’un des temps forts du conseil communautaire d’installation. L’ordre du jour et la convocation de cette séance avaient été annoncés par l’agglomération elle-même, qui avait fixé la réunion à 18 heures, salle Zinga Zanga. Ce vote ouvre concrètement la nouvelle mandature intercommunale, chargée de piloter les grands dossiers communs aux communes membres.

Un territoire de 17 communes sous gouvernance renouvelée

Pour rappel, l’Agglomération Béziers Méditerranée regroupe 17 communes du Biterrois. Son exécutif intervient sur des compétences structurantes comme l’économie, l’eau et l’assainissement, les déchets, les transports, l’aménagement, l’habitat, la culture ou encore le tourisme. La reconduction de Robert Ménard conforte donc la continuité politique à la tête d’un outil institutionnel central pour le territoire.

Une double légitimité municipale et intercommunale

Déjà maire de Béziers depuis 2014, Robert Ménard enchaîne donc avec un nouveau succès politique en ce printemps 2026 : une réélection municipale très large, puis une reconduction à la présidence de l’agglomération moins d’un mois plus tard. À l’échelle locale, cette double validation renforce son emprise politique sur la ville-centre et sur l’intercommunalité. Tout cela grâce à une bonne gestion et la totale satisfaction de ses administrés.