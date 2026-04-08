La France aime la culture... mais sort moins

Curieux paradoxe français: on se dit attaché à la culture, on la cite comme un pilier du bien-vivre, mais on pousse moins souvent la porte d’un musée, d’un cinéma ou d’une bibliothèque. Entre 2017 et 2025, les pratiques culturelles reculent nettement.

Un Français sur cinq affirme n’avoir fait aucune sortie culturelle en douze mois, un chiffre qui sonne comme une alarme discrète dans un pays qui se raconte volontiers en nation des arts et des lettres. Et pourtant, l’image reste belle: 86% estiment que la culture compte dans leur qualité de vie, juste derrière la famille et les amis.

L’écran a gagné la soirée, la salle attend

Les chiffres, eux, ne font pas de sentiment. La lecture d’au moins un livre sur un an concerne 72% des personnes interrogées, treize points de moins qu’en 2017. Le cinéma tombe à 57% (moins vingt points), la visite d’un monument ou site historique à 51% (moins vingt), le musée ou l’exposition à 43% (moins dix-neuf). Les bibliothèques et médiathèques glissent à 33% (moins seize), les concerts à 32% (moins huit), les spectacles type théâtre, opéra ou danse à 31%, les festivals à 23%. Ce recul n’est pas cantonné à un seul public, il traverse toutes les activités mesurées, comme si la sortie culturelle, jadis réflexe, était devenue option.

L’écran, lui, ne désemplit pas. Regarder un film en ligne concerne 65% des répondants, une série 62%, un documentaire 54%, et même des concerts (34%) ou des spectacles (30%) se consomment depuis le canapé. On pourrait accuser le prix, le temps, les distances, la nécessité d’anticiper, la fatigue d’une offre jugée trop standardisée, tout cela est cité… mais le premier motif avancé reste « le manque d’envie ». Voilà le vrai sujet, celui qui embarrasse: pas seulement une question d’accès, même si les écarts demeurent selon les revenus et les territoires, mais une question d’élan collectif, comme si la culture continuait d’être admirée en vitrine pendant que la vie quotidienne, elle, se referme un peu plus sur le domicile.