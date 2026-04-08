Des photos inédites des Beatles au Japon ont ressurgi 60 ans plus tard

Un ensemble de clichés jamais publiés des Beatles, pris lors de leur passage à Tokyo en 1966, vient de refaire surface au Japon. Près d’une centaine de photos ont été retrouvées au Nippon Budokan, la salle qui avait accueilli les seuls concerts du groupe dans le pays. Cette redécouverte replonge dans un moment très particulier de la Beatlemania, alors que le quatuor britannique était au sommet de sa popularité mondiale.

Un trésor resté oublié pendant des années

Plus de 100 photos prises pendant les concerts tokyoïtes des Beatles ont été retrouvées dès 2009 sur une étagère dans un bureau du Nippon Budokan. Mais ces 19 rouleaux de négatifs, emballés dans du papier mentionnant le quotidien japonais Yomiuri Shimbun, sont ensuite restés stockés sans être exploités pendant de longues années.

C’est à l’approche du 60e anniversaire de cette tournée japonaise que l’exploitant de la salle a demandé à un spécialiste des Beatles d’examiner les négatifs. Cet expert a conclu que les images ne semblaient jamais avoir été publiées dans la presse ni dans d’autres médias. Parmi les clichés dévoilés figure notamment une photo de John Lennon souriant à côté d’une poupée japonaise, un objet que le Yomiuri Shimbun suppose acheté lors d’une courte sortie pendant le séjour du groupe.

Des images précieuses d’un moment historique

Ces photos ont une valeur documentaire particulière, car elles capturent l’unique tournée japonaise des Beatles, aujourd’hui considérée comme un épisode historique. Les clichés restituent à la fois “l’atmosphère de cette unique tournée japonaise” et plusieurs moments de leur passage au Japon, au-delà de la seule scène.

Reste une part de mystère autour de cette découverte. Le Yomiuri Shimbun cherche encore à savoir qui a pris ces photos et pour quelle raison les négatifs ont été conservés au Nippon Budokan alors qu’ils portaient la mention “Salle des archives du Yomiuri Shimbun”. Cette zone d’ombre ajoute encore à l’intérêt de la trouvaille. Presque soixante ans après ces concerts donnés devant des fans en délire, ces images inédites font ressurgir un fragment intact de l’histoire du rock.