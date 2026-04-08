TikTok investit un milliard d’euros en Finlande pour renforcer la souveraineté des données européennes

Le réseau social TikTok prévoit de construire un deuxième centre de données en Finlande, pour un montant d’un milliard d’euros, dans le cadre de sa stratégie visant à localiser les données des utilisateurs européens sur le continent. L’annonce a été faite par des responsables de l’entreprise, moins d’un an après un premier projet similaire dans le pays nordique.

Ce nouvel investissement s’inscrit dans un contexte de pression croissante des autorités européennes sur les grandes plateformes numériques, notamment en matière de protection des données et de sécurité des utilisateurs. L’objectif affiché par TikTok est de renforcer la souveraineté des données européennes, en limitant leur transfert hors de l’Union européenne.

La maison mère de TikTok, ByteDance, cherche ainsi à répondre aux inquiétudes persistantes concernant la confidentialité des informations personnelles. En janvier, l’entreprise avait évité de justesse une interdiction aux États-Unis, où les autorités s’inquiètent de possibles accès aux données par les autorités chinoises.

En Europe, les critiques se concentrent également sur l’impact des algorithmes de la plateforme, accusés de favoriser des usages excessifs, en particulier chez les plus jeunes. Plusieurs gouvernements ont appelé à un encadrement plus strict des réseaux sociaux, poussant les entreprises du secteur à multiplier les garanties en matière de transparence et de sécurité.

Le choix de la Finlande ne doit rien au hasard. Le pays attire de plus en plus les investissements dans les centres de données grâce à une énergie abondante, peu coûteuse et à faible empreinte carbone, ainsi qu’à un climat naturellement frais, favorable au refroidissement des infrastructures.

Toutefois, ce projet ne fait pas l’unanimité. Des responsables politiques finlandais ont déjà exprimé des préoccupations concernant la sécurité et la transparence du premier centre de données de TikTok. L’implantation d’une nouvelle infrastructure pourrait relancer le débat sur la place des géants technologiques étrangers dans les infrastructures numériques européennes.