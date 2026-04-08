Zelensky prêt à un cessez-le-feu avec Moscou après la trêve Iran–États-Unis

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que son pays était prêt à envisager un cessez-le-feu avec la Russie, saluant dans le même temps la récente désescalade entre les États-Unis et l’Iran. Cette déclaration intervient dans un contexte international marqué par une tentative de relance des efforts diplomatiques sur plusieurs fronts.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a rappelé que l’Ukraine avait « toujours appelé à un cessez-le-feu » dans la guerre déclenchée par la Russie. Il a précisé que Kiev était disposé à « répondre de la même manière » si Moscou mettait fin à ses frappes, ouvrant ainsi la voie à une possible désescalade du conflit en Europe.

Le chef de l’État ukrainien a également exprimé son soutien à la trêve conclue entre Washington et Téhéran, estimant qu’elle pourrait favoriser un retour aux négociations. Selon lui, ce type d’accord démontre qu’une voie diplomatique reste possible, même dans des contextes de tensions extrêmes.

Cette prise de position s’inscrit dans un moment charnière, alors que plusieurs acteurs internationaux appellent à intensifier les efforts pour mettre fin aux conflits en cours. La guerre en Ukraine, qui se poursuit depuis plus de deux ans, continue de peser lourdement sur la sécurité européenne et sur l’équilibre géopolitique mondial.

En conditionnant un éventuel cessez-le-feu à l’arrêt des frappes russes, Kiev maintient toutefois une ligne ferme, insistant sur la responsabilité de Moscou dans la poursuite des hostilités. Aucune réaction officielle des autorités russes n’avait été rapportée dans l’immédiat à cette proposition.

Dans ce contexte, la déclaration de Volodymyr Zelensky pourrait marquer une nouvelle tentative de relance du dialogue, même si les perspectives d’un accord restent incertaines à court terme.