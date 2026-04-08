OpenAI avance ses pions sur l’IA, la taxe et la semaine de 32 heures

OpenAI, maison mère de ChatGPT, a publié un document de 13 pages au titre programmatique: «Une politique industrielle à l’ère de l’intelligence: des idées pour donner la priorité à l’humain». Le texte veut baliser les risques à court terme et préparer l’entrée dans ce que l’entreprise appelle «l’ère de la superintelligence». Ambition affichée: un «accès à l’IA pour tous», avec à la clé des règles de sûreté et des mécanismes pour éviter que les gains ne finissent dans les mêmes poches. Phrase après phrase, on comprend que l’enjeu n’est plus seulement technologique, il est social, économique, presque culturel. Et quand la machine s’invite partout, c’est le quotidien du lecteur qui est visé.

Quand la Silicon Valley parle comme un ministère

Ce qui frappe, c’est le terrain choisi: OpenAI ne se contente pas de parler modèles et puissance de calcul, l’entreprise marche sur les plates-bandes des gouvernements. Temps de travail, redistribution, fiscalité, régulation… le document évoque même l’idée d’une semaine de 32 heures, vieille tentation politique remise au goût du jour par la promesse de gains de productivité. Sam Altman assume cette prise de parole et explique vouloir détailler comment les Etats pourraient encadrer et taxer les bénéfices liés à l’IA, tout en continuant à accélérer la diffusion de ses produits. Le message est habile, presque à double détente: «faites des règles», mais vite, et d’une manière qui n’étouffe pas l’innovation.

En Europe, la séquence tombe au moment où le règlement sur l’IA adopté en 2024 entre progressivement en application, avec son arsenal de contraintes et de catégories de risques. En France, où les 35 heures restent la règle, la simple évocation des 32 heures rallume aussitôt le débat sur le partage des gains, le financement du modèle social et la compétitivité, sujet rarement tendre. Derrière les bonnes intentions affichées, il y a aussi une réalité que personne ne peut ignorer: les géants de la tech cherchent à peser sur des cadres réglementaires encore malléables, avec la conviction que celui qui écrit la règle tient déjà une partie de la partie. Reste à voir comment les pouvoirs publics répondront à cette main tendue, entre prudence politique et course mondiale à l’IA.